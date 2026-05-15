Дубль Дорофеева вывел "Вегас" в полуфинал Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, оформивший дубль в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (5:1), довёл число своих голов в данной серии до пяти, что помогло ему стать первым игроком в истории НХЛ, который в двух разных сериях одного и того же плей-офф не отличился ни разу в первых трёх играх серий, но забросил не менее четырёх шайб в последующих матчах этих же серий. Об этом сообщает ресурс OptaSTATS в социальной сети X.

Отметим, что в серии первого раунда с «Ютой Маммот» россиянин также не смог отличиться в первых трёх играх, но в последующих оформил четыре гола.

Всего в текущем плей-офф на счету 25-летнего Дорофеева 11 (9+2) очков в 12 матчах.

Отметим, что благодаря этой победе «Вегас» закрыл серию и выше в финал Западной конференции.