Президент РПЛ рассказал о работе в комитете УЕФА

Работа президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам безопасности на стадионах пока что получается не такой продуктивной в 2026 году, как хотелось бы, из-за пропуска двух совещаний в связи с логистическими и визовыми проблемами. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах.