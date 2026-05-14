Президент РПЛ рассказал о работе в комитете УЕФА

Работа президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам безопасности на стадионах пока что получается не такой продуктивной в 2026 году, как хотелось бы, из-за пропуска двух совещаний в связи с логистическими и визовыми проблемами. Об этом Алаев рассказал ТАСС.
Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах.
"Принял участие в очень полезной конференции УЕФА относительно безопасности стадионов. Что касается работы в комитете за год, то не так продуктивно, как хотелось бы, потому что пропустил два совещания из-за логистических и визовых проблем. Следующее заседание комитета состоится в сентябре", - сказал Алаев.