Сафонов ответил на сравнения с Яшиным

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов в эфире Okko ответил на сравнения с легендарным голкипером «Динамо» и сборной СССР Львом Яшиным.
Футболист заявил, что такое сравнение невозможно.
«Это слишком сказки какие-то, и я думаю, что тут нет места этому сравнению», — подчеркнул он.
Ранее 14 мая ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. В составе парижан на ноль отыграл Сафонов. Российский вратарь второй раз выиграл французский чемпионат.
Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963 год).
