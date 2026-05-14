Алонсо хочет возглавить «Ливерпуль»

Испанский тренер Хаби Алонсо не спешит соглашаться на предложение о работе в «Челси» и рассматривает возможность перехода в «Ливерпуль».

«Челси» рассматривает приглашение Алонсо на пост главного тренера, однако сам тренер предположительно предпочитает выждать ситуацию с возможной вакансией в «Ливерпуле», за который он выступал в качестве игрока в течение пяти сезонов.

Будущее действующего тренера «Ливерпуля» Арне Слота обсуждается, и клуб фиксирует реакцию болельщиков. «Ливерпуль» запросил информацию у «Реала» о Хаби Алонсо четыре дня назад. «Челси» не готов долго ждать и стремится закрыть вопрос с назначением нового главного тренера до начала чемпионата мира; в случае затягивания переговоров с Алонсо лондонский клуб готов обратиться к альтернативным кандидатам.

Среди названных альтернатив фигурируют Андони Ираола (в связи с возможным уходом из «Борнмута»), Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»), Филипе Луис (ранее работавший с «Фламенго») и Марку Силва («Фулхэм»).

Алонсо уже мог бы принять предложение «Челси», если бы не рассчитывал на вероятность работы в «Ливерпуле».