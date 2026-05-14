Экс-игрок ЦСКА высказался об увольнении Челестини

Экс-игрок ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих.

"Не знаю, правильно ли было менять тренера за несколько туров до конца сезона или надо было сделать это по его окончании. В любом случае, руководству виднее", - сказал Набабкин "Матч ТВ".

Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, под его руководством красно-синие стали обладателями Суперкубка России. В мае руководство клуба отправило специалиста в отставку, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду "армейцев".

По итогам 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московским "Локомотивом".