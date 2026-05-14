Экс-тренер "Локомотива" оценил потенциальный переезд Батракова в Европу

Бывший тренер "Локомотива" Саркис Оганесян считает, что переход полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в европейский клуб пойдет ему на пользу.

"Для его развития будет лучше, если перейдёт в хорошую команду. Тем более если это и правда "ПСЖ". Надо пробовать. Конечно, там играют звёзды, будет тяжело. Но в команде работают не дураки", - сказал Оганесян "Чемпионату".

В сезоне-2025/26 Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 35 встречах во всех турнирах и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в приобретении Батракова, также сообщалось об интересе парижан к Матвею Кисляку. На данный момент за клуб выступает российский голкипер Матвей Сафонов.