Выяснилось, сколько «Зенит» заплатит «Балтике» за колумбийского защитника

«Зенит» и «Балтика» полностью договорились о трансфере защитника Кевина Андраде за € 3,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубы сейчас обмениваются документами для завершения трансфера, а игрок пройдёт медосмотр для питерского клуба в ближайшие дни.

В текущем сезоне Кевин Андраде принял участие в 32 матчах в составе «Балтики» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету один забитый мяч. За калининградцев колумбийский игрок выступает с января 2024 года. В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает шестое место. В активе команды 46 набранных очков.