Нападающий Дуран покинул расположение «Зенита»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сделала заявление о том, что колумбийский нападающий команды Джон Дуран покинул расположение клуба. Колумбиец выступает за сине-бело-голубых на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«Джон Дуран покинул расположение сине-бело-голубых. Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Дуран провёл два дня в Стамбуле на фоне интереса «Галатасарая». В санкт-петербургский клуб он перебрался в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в турецком «Фенербахче».