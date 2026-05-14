Экс-защитник сборной России сравнил Москву с Пекином

Экс-футболист московского ПФК ЦСКА Виктор Васин сравнил Москву и Пекин, куда недавно ездил по семейным делам.

– Вы недавно вернулись из Китая. По делам ездили?

– Как родитель. У моего младшего сына был товарищеский турнир по хоккею в Пекине. Он занимается в школе команды «Авангард» в Москве. Китайцы максимально популяризируют хоккей. Их команда «Куньлунь Ред Стар» [сейчас «Шанхайские драконы»] выступает в КХЛ. Инфраструктура и детские академии в стране на хорошем уровне. Есть куча стадионов и манежей. Уровень пока не дотягивает до нашего, потому что российская школа хоккея – одна из лучших в мире. На турнире наши ребята выиграли все матчи.

Мы были только в Пекине. Будет неправильно судить о всём Китае по одному городу. Пекин – консервативный город, столица имеет развитые технологии. Есть свои приложения такси, как в Европе и России. Разница только в самих приложениях. Надо ими чуть-чуть научиться пользоваться. Есть свои платёжные системы, к которым нужно привязать карту. А так всё то же самое.

Главное впечатление – очень много людей. Мы были на Великой китайской стене, в запретном городе и на известном стеклянном подвесном мосту в горах. Туристов море. Это действительно впечатляет, – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.