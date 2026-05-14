Тренер Ледяхов оценил шансы "Спартака" на бронзу РПЛ

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о перспективах "Спартака" завоевать бронзовые медали РПЛ.

"Спартак" приложит максимум усилий, чтобы обыграть Махачкалу. Сложно предположить, сможет ли "Спартак» забрать бронзу. "Локомотив" выглядит достаточно убедительно. Не думаю, что они не заберут её", - сказал Ледяхов "Чемпионату".

После 29 туров "Спартак" с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном туре, 17 мая, команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (14-е место, 25 очков). Суперфинал Кубка России, в котором "Спартак" поборется за трофей с "Краснодаром", состоится 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве.