В «Ливерпуле» сообщили о состоянии травмированных игроков

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах готов вернуться в состав команды на матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте. Встреча пройдёт в пятницу, 15 мая, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Сообщается, что пропустивший два последних матча из-за мышечной травмы Салах готов выйти на поле в следующей игре. Также готов принять участие в матче защитник Ибраима Конате, который был заменён во втором тайме встречи с «Челси» (1:1)

Состояние бразильского голкипера Алисона Бекера и полузащитника Флориана Вирца будет дополнительно оценено позднее.