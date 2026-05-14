Тренер ЦСКА отреагировал на слухи об интересе ПСЖ к Кисляку

И. о. главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку со стороны «ПСЖ».

«Не слышал об интересе к Кисляку, ничего не читаю. Как сказали, он одной ногой в «ПСЖ» (улыбается). Ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор. Это шутка, ха-ха. Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет её. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу. Матвей — один из лучших полузащитников нашей страны. У него может всё получиться в большом европейском клубе», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.