Семак рассказал о последнем диалоге с Дураном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл детали разговора с нападающим команды Джоном Дураном перед его отъездом из расположения клуба. Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила об отсутствии футболиста.

— Только что появились новости, что Джон Дуран покинул расположение команды. В чём причина, если не секрет?

— Он подошёл к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Дуран провёл два дня в Стамбуле на фоне интереса «Галатасарая». В санкт-петербургский клуб он перебрался в зимнее трансферное окно на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».