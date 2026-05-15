В «Краснодаре» огласили план действий на случай чемпионства «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда поздравит «Зенит» с чемпионством, если питерский клуб обеспечит себе титул по итогам сезона. Его слова приводит «Чемпионат».

«Считаю, что в матче «Ростов» — «Зенит» должен победить сильнейший. «Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону», — сказал Мусаев.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.