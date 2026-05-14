АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку сезона

АПЛ представила номинантов на награду лучшему игроку сезона-2025/2026
Английская Премьер-лига в социальной сети Х опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку по итогам сезона-2025/2026.
Номинанты на награду лучшему игроку по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
Давид Райя («Арсенал»);
Деклан Райс («Арсенал»);
Антуан Семеньо («Манчестер Сити»);
Игор Тьяго («Брентфорд»).
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» (77), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65).
