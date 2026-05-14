Джику мечтает выиграть титул со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Александер Джику заявил «Матч ТВ», что мечтает завоевать чемпионский титул с московской командой.

В понедельник «Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1. «Красно‑белые» (51 очко) занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, у идущего третьим «Локомотива» 53 очка.

— В этом году борьба за чемпионство окончена, потому что слишком много очков упущено. Ждем следующий год. Мечтаю в «Спартаке» выиграть титул, чемпионат. Мы уже много времени без титулов. Если выиграем, возможно, мне будет жить легче.

— Может, мечтаешь сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов?

— Тоже. Но сейчас мы не можем об этом говорить, потому что неизвестно, когда всё поменяется, — сказал Джику «Матч ТВ».

В следующем туре команда 17 мая сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». 24 мая «красно‑белые» в Москве встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.

Последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2022 году, чемпионами «красно‑белые» становились в сезоне‑2016/17.

