В Госдуме оценили успехи Сафонова в ПСЖ

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила успех российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ» и заявила о важности его достижений. Ее слова приводит РИА Новости.

«И в этой обстановке, когда ему пишут какие-то гадости или что-то оскорбительное кричат с трибун (это делали болельщики «Ланса»), ему этот успех дался не очень просто. Это также весточка европейскому миру: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. И хорошо, что Матвей эту очевидную информацию может доносить до всех в мире», — указала она.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.