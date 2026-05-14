Семак высказался о логистических сложностях в дороге на матч с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможных трудностях для команды, связанных с логистикой, перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

— Сам по себе выезд в Ростов связан с различными логистическими сложностями, которые не так привычны для игроков «Зенита». Может ли это быть дополнительной проблемой для команды?

— Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона благодаря победе московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:1). Соперники «Ростова» добираются на выездные матчи поездом из-за приостановки работы аэропорта в городе.