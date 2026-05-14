Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис раскритиковал современных молодых футболистов.

– Вы рассказывали, что Фергюсон был жестким тренером.

– Когда идет игра, он сконцентрирован настолько, что это совсем другой человек: особенно в перерыве, если мы плохо играли, он очень жестко критиковал нас, пихал. Но после матча он очень добрый и общительный.

– Вы раздаете молодым подзатыльники и пинки?

– Конечно! У нас есть и кнут, и пряники. У нас же не балет, это спорт. Где-то надо встряхнуть, дать по шапке, а где-то – пряник дать. Все должно быть справедливо. Это главное.

Сейчас есть футболисты, которых вообще не надо трогать. Молодежь у нас ранимая: с ними нельзя это, нельзя то. Зачем вы таких в футбол тащите? У них нет понятий и уважения к старшим. Родители, вы чего творите? Неженки растут, поэтому и футбола у нас нет с этим поколением. Зато прически, татуировки, будто 15 лет в тюрьме отсидели. Модники … А в футболе не всегда по мячу попадают, – сказал Канчельскис.