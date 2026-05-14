Министр обороны Израиля раскритиковал игрока «Барселоны»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац раскритиковал форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, который появился на чемпионском параде каталонского клуба с флагом Палестины. Акция прошла в понедельник, 11 мая, в честь победы сине-гранатовых в Ла Лиге — 2025/2026.

«Ламин Ямаль решил разжигать ненависть к Израилю, в то время как наши солдаты сражаются с террористической организацией ХАМАС, организацией, которая 7 октября устроила массовые убийства, изнасилования, сожгла и убила еврейских детей, женщин и стариков. Любой, кто поддерживает подобные заявления, должен спросить себя: считают ли они это гуманным? Морально ли это? Как министр обороны государства Израиль я не буду молчать перед лицом подстрекательства против Израиля и еврейского народа. Я надеюсь, что такой крупный и уважаемый клуб, как «Барселона», дистанцируется от этих заявлений и недвусмысленно даст понять, что подстрекательству и поддержке терроризма нет места», — написал Кац в соцсети X.