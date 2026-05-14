Опубликован топ-10 клубов по прибыли от продаж воспитанников

Международный центр спортивных исследований CIES представил рейтинг клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет. Лидером стала португальская «Бенфика», заработавшая € 589 млн на 38 игроках. На второй строчке расположился «Аякс», который продал 43 игрока на € 454 млн.

Тройку лидеров замыкает лондонский «Челси» — € 442 млн (33 игрока). В рейтинге также присутствуют испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Единственный клуб не из Европы в топ-10 — бразильский «Палмейрас».

Топ-10 самых прибыльных академий за последние 10 лет (CIES):

1. «Бенфика» — 38 игроков, € 589 млн.

2. «Аякс» — 43 игроков, € 454 млн.

3. «Челси» — 33 игрока, € 442 млн.

4. «Лион» — 31 игрок, € 423 млн.

5. «Спортинг» — 40 игроков, € 417 млн.

6. «Манчестер Сити» — 35 игроков, € 414 млн.

7. «Реал» — 40 игроков, € 395 млн.

8. «Монако» — 25 игроков, € 378 млн.

9. «Палмейрас» — 32 игрока, € 356 млн.

10. «Байер» — 12 игроков, € 339 млн.