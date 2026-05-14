Канчельскис ответил, как клубы РПЛ выступили бы в АПЛ

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о командах РПЛ.

"Навскидку, какое место в АПЛ могли бы занимать наши лидеры - "Краснодар", "Зенит", "Локомотив", "Спартак"? Думаю, могли бы претендовать на места с пятого по десятое. Хоть мы и становится с каждым годом хуже, но все-таки умеем играть", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает петербургский "Зенит", набрав 65 очков в 29 матчах. На второй строчке располагается "Краснодар" с 63 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (53 очка).