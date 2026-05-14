Тренер сборной Тринидада и Тобаго поделился мнением о России

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался об уровне национальной команды России, с которой сыграет в товарищеском матче 9 июня в Калининграде.

«Россия – страна с сильной футбольной культурой, качественной инфраструктурой и игроками, выступающими на очень хорошем уровне. Для многих наших молодых и местных футболистов такие возможности крайне важны», – сказал Кинг.

Тринидад и Тобаго занимает 102-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-я. В рамках летнего сбора россияне также сыграют с Египтом и Буркина-Фасо.

Самый дорогой игрок Тринидада и Тобаго на Transfermarkt – форвард «Спартака» Ливай Гарсия (7,5 млн евро).