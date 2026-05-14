Теннисист Надаль поделился мнением о президенте "Реала"

Надаль о Пересе: «Два года назад он был лучшим президентом в истории «Реала» – не может быть, чтобы сейчас он стал катастрофой. Признавать ошибки полезно»

Теннисист и сосьо «Реала» Рафаэль Надаль назвал Флорентино Переса лучшим президентом в истории мадридского клуба.

В четверг «Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров клуба. Надаль ранее опроверг сообщения о связях с Энрике Рикельме, который намерен баллотироваться на пост президента клуба.

«Флорентино – лучший президент в истории «Реала» наряду с [Сантьяго] Бернабеу. Когда бы мы ни просили о чем-то, «Реал» всегда относился к нам наилучшим образом. Я сделал [заявление], чтобы ситуация не переросла в серьезную проблему. Футбол дает много материала для статей и разговоров. Я не хотел, чтобы мое имя упоминалось в связи с чем-то, что не имеет ко мне никакого отношения. Два года назад он [Перес] был лучшим президентом в истории «Реала» – не может быть, чтобы теперь он стал катастрофой. В этом году что-то пошло не так – полезно признавать ошибки в принятии решений и работать над дальнейшими шагами», – сказал Надаль.
