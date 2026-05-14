Теннисист Надаль поделился мнением о президенте "Реала"

Надаль о Пересе: «Два года назад он был лучшим президентом в истории «Реала» – не может быть, чтобы сейчас он стал катастрофой. Признавать ошибки полезно»
Теннисист и сосьо «Реала» Рафаэль Надаль назвал Флорентино Переса лучшим президентом в истории мадридского клуба.
В четверг «Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров клуба. Надаль ранее опроверг сообщения о связях с Энрике Рикельме, который намерен баллотироваться на пост президента клуба.
«Флорентино – лучший президент в истории «Реала» наряду с [Сантьяго] Бернабеу. Когда бы мы ни просили о чем-то, «Реал» всегда относился к нам наилучшим образом. Я сделал [заявление], чтобы ситуация не переросла в серьезную проблему. Футбол дает много материала для статей и разговоров. Я не хотел, чтобы мое имя упоминалось в связи с чем-то, что не имеет ко мне никакого отношения. Два года назад он [Перес] был лучшим президентом в истории «Реала» – не может быть, чтобы теперь он стал катастрофой. В этом году что-то пошло не так – полезно признавать ошибки в принятии решений и работать над дальнейшими шагами», – сказал Надаль.
«Эдмонтон» объявил об увольнении главного тренера Кноблауха и его помощника Стюарта: «После анализа прошедшего сезона считаем, что эти изменения необходимы»
Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»
«Барса» была готова заплатить 100 млн евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить еще больше. Каталонцы переключились на Жоао Педро, форварда «Челси» оценивают в 70 млн (Mundo Deportivo)
«Эдмонтон» объявил об увольнении главного тренера Кноблауха и его помощника Стюарта: «После анализа прошедшего сезона считаем, что эти изменения необходимы»
Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»
«Барса» была готова заплатить 100 млн евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить еще больше. Каталонцы переключились на Жоао Педро, форварда «Челси» оценивают в 70 млн (Mundo Deportivo)