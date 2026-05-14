Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена

Продажа билетов на суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу между "Краснодаром" и московским "Спартаком" приостановлена из-за рекордного спроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс афиша", который реализует билеты на игру.

Матч пройдет 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 мск. В четверг стартовала продажа билетов на матч. Цена самого дешевого билета составляет 900 рублей, самого дорогого - 30 тыс. рублей.