Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена из-за высокого спроса
Продажа билетов на суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу между "Краснодаром" и московским "Спартаком" приостановлена из-за рекордного спроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс афиша", который реализует билеты на игру.
Матч пройдет 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 мск. В четверг стартовала продажа билетов на матч. Цена самого дешевого билета составляет 900 рублей, самого дорогого - 30 тыс. рублей.
"Продажа билетов на финал Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом, - говорится в сообщении. - Система столкнулась с пиковой нагрузкой - количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта - в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки".