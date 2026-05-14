В Иране раскритиковали отстранение сборной России от ЧМ-2026

Посол Ирана в Португалии Маджид Тафреши резко высказался о попытках не допустить сборную Ирана к чемпионату мира 2026 года, упомянув положение России. Его слова передает A Bola.

«Это был бы самый жестокий способ политизировать футбол, и тогда спорт потерял бы всякое доверие к себе. Так нельзя делать. Я даже считаю действия ФИФА в отношении России непонятными», — заявил Тафреши.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли предложил заменить Иран на сборную Италии в финальной стадии турнира. В ответ на это глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что иранская команда выступит на турнире.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не оправдало себя, и вопрос о возвращении российских команд необходимо пересмотреть. Однако позже The Times сообщило, что совет ФИФА не станет рассматривать допуск россиян, опасаясь давления со стороны европейских стран.

Ранее в Иране выдвинули ряд условий по поводу участия в ЧМ-2026.