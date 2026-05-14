Тренер Флик отреагировал на обвинения «Барселоны» в коррупции

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отказался комментировать высказывания президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, заявившего о коррупционной связи между каталонским клубом и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Также глава «сливочных» заявил, что в период его президентства «Реал» лишили семи титулов Ла Лиги.

«Я думаю, что это не заслуживает ответа», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

После 36 туров «Барселона» набрала 91 очко и занимает первое место, досрочно победив в соревновании. «Реал» с 77 очками после 35 туров располагается на второй строчке.