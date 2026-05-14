Экс-капитан «Бенфики»: Винисиус страдает от двух форм расизма

Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»
Бывший капитан «Бенфики» Луизао высказался о дискриминации, с которой сталкивается вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что игрок соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Арбитр запустил антирасистский и антидискриминационный протокол УЕФА, после чего матч был прерван примерно на десять минут.
Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА дисквалифицировал Джанлуку на 6 игр в еврокубках за «гомофобные» оскорбления. 3 матча дисквалификации – условные, с испытательным сроком в два года. Еще один матч бана Престианни уже отбыл.
– Недавно вы защищали Винисиуса Жуниора в эпизоде с Престианни. Сложно ли было выбрать сторону, учитывая, что это игрок «Бенфики»?
– Я на 100% убежден, что мне следовало занять эту позицию. Это было нелегко, потому что как играть против моего бывшего клуба. Но я ни в коем случае не выступал против клуба. Я выступил против самого поступка.
Это было тяжело, потому что на меня накинулись со всех сторон в социальных сетях, в том числе люди из окружения, которые неоправданно ставили под сомнение мой характер, но я должен гордиться своими отцом и матерью, я не должен гордиться фанатами или отмалчиваться только потому, что я провел [в «Бенфике»] 15 лет в качестве игрока и 26 лет в качестве директора.
– Почему Винисиус Жуниор сегодня является самым активным борцом против расизма в футболе?
– Вини страдает от различных предрассудков. Во-первых, это расизм, но есть еще и тот факт, что он чернокожий бразилец, выступающий в одной из пяти лучших лиг мира. Людям трудно с этим смириться. Это сложно.
Им неприятно видеть чернокожего бразильца, который появился из ниоткуда и блистает на поле. Поэтому, на мой взгляд, он страдает от двух форм расизма. Расизм из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался, – сказал Луизао.
