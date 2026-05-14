Мостовой поделился ожиданиями от финала Кубка России

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с

Rusfootball.info высказался о матче Суперфинала Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром".

Александр Мостовой заявил, что подопечные Мурада Мусаева находятся не в самом лучшем состоянии.

"Фаворита этого матча назвать сложно, но, из-за того, что матч будет на "Лужниках", то "Спартак" будет иметь преимущество перед "Краснодаром". Плюс еще не понятно, в каком настроении и состоянии команды подойдут к этой игре. Если бы команды играли бы завтра, то "Спартак" раскатал бы такой "Краснодар", сейчас "быки" не в самом лучшем состоянии. Но огромный плюс для команды Мусаева в том, что у них есть Кордоба: он делает разницу на поле. Он в одиночку способен вытащить любой матч", - сказал Мостовой.

Суперфинал Кубка России между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится 24 мая на стадионе "Лужники".