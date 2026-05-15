Экс-игрок "Зенита": "Краснодар" останется без трофеев

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин поделился мнением о турнирном положении команд по итогам последнего тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026.

За чемпионский титул борются "Зенит" и "Краснодар". По мнению Гасилина, бронзу РПЛ заберёт "Локомотив".

"Так как "Локомотив" устраивает даже ничья в матче с ЦСКА, думаю, железнодорожники станут третьими. "Спартак" выиграет Кубок России, потом обязательно будем смотреть Суперкубок "Зенит" — "Спартак". "Краснодар", к сожалению, останется в этом сезоне без трофея", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".

В заключительном туре "Зенит" сыграет в гостях с "Ростовом", "Краснодар" проведёт домашнюю встречу с "Оренбургом", "Локомотив" на выезде поборется с ЦСКА. Для победы в РПЛ "Зениту" достаточно сыграть с ростовчанами вничью.

Все матчи 30 тура Премьер-Лиги пройдут в это воскресенье, 17 мая, суперфинал Кубка России "Спартак" — "Краснодар" — через неделю, 24 мая.