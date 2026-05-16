Сафонова призвали не называть вратарем мирового уровня

Финал Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом" будет очень значимым для российского вратаря парижского клуба Матвея Сафонова. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

"Для того, чтобы называть Матвея Сафонова вратарем мирового уровня, давайте чуть-чуть подождем, - например, финала Лиги чемпионов. Потому что в этом матче Матвей может претендовать на такое подтверждение своего класса: когда ты делаешь значимые сейвы на европейском и мировом уровне", - указал он.

Финал Лиги чемпионов состоится 20 мая в Венгрии.

13 мая "ПСЖ" одержал победу над "Лансом" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла "ПСЖ" досрочно выиграть чемпионат. Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул Лиги1 в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из "Краснодара" летом 2024 года.