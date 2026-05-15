Главный тренер сборной Франции ответил, завершит ли карьеру после ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру. Ранее 57-летний специалист объявил, что покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года.

«Не отказываюсь [от работы]. Я открыт для переговоров, все это знают. Не намерен завершать карьеру после чемпионата мира», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Французский специалист возглавляет французскую национальную команду с лета 2012 года. Под его руководством «трёхцветные» выиграли чемпионат мира в 2018 году, а также дошли до финала мирового первенства в 2022 году, где уступили Аргентине.