Звездный игрок «Аль-Насра» досрочно расторг соглашение с «Зенитом»

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран досрочно расторг арендное соглашение с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает журналист Хулиан Капера.

С 18 мая форвард приступит к тренировкам в расположении сборной Колумбии в Медельине для подготовки к чемпионату мира 2026 года. Также стало известно о намерении Дурана продолжить карьеру в Европе, несмотря на действующее соглашение с саудовским «Аль-Насром».

9 февраля 2026 года петербургский «Зенит» официально объявил об аренде колумбийского нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Срок соглашения — до конца июня 2026 года. За время выступлений в составе команды футболист провел девять матчей и отличился дважды.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.