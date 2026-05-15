Тарпищев оценил возможность возвращения Дзюбы в "Спартак"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в "Спартак".

- Это абсурд. Считаю, что это неправильно. Когда человек сам уходит, он не может сам вернуться, - приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".

С осени 2024 года Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон", его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.