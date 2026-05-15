В правительстве Испании отреагировали на инцидент с Ямалем и флагом Палестины

Председатель правительства Испании Педро Санчес высказался о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале, который появился на чемпионском параде каталонского клуба с флагом Палестины. Акция прошла в понедельник, 11 мая, в честь победы сине-гранатовых в Ла Лиге — 2025/2026.

«Тот, кто считает, что демонстрация флага государства — это подстрекательство к ненависти, либо потерял рассудок, либо ослеплён собственным позором. Ламин лишь выразил солидарность с Палестиной, которую разделяют миллионы испанцев. И это является ещё одной причиной, по которой нам следует гордиться им», — написал чиновник в социальной сети X.