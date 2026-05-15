Футболист «Брайтона» не поможет сборной Японии на ЧМ‑2026

Японская футбольная ассоциация (JFA) объявила окончательный состав сборной Японии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В список включены 26 футболистов. Полузащитник английского «Брайтона» Каору Митома не вошел в заявку команды из‑за травмы подколенного сухожилия.

Выступающий за «Токио» защитник Юто Нагатомо в пятый раз в карьере сыграет на чемпионате мира. 39‑летний футболист занимает второе место по количеству проведенных игр за сборную Японии — 144. Нагатомо в 2011–2018 года играл за миланский «Интер», в составе которого завоевал Кубок Италии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Японии на групповом этапе сыграет с командами Нидерландов, Туниса и Швеции.

