Тренер «Реала» ответил на претензии Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа опроверг заявление нападающего Килиана Мбаппе, который ранее сообщил, что тренер назвал его четвертым форвардом команды. Его слова приводит Marca.

«У меня просто нет четырех нападающих. Я никогда не говорил Мбаппе ничего такого. Возможно, он неправильно меня понял. Я главный тренер и сам решаю, кто играет, а кто — нет. Игрок, которого четыре дня назад не было в заявке на матч, сегодня не должен был выходить с первых минут», — заявил Арбелоа.

5 мая появилась информация о том, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.