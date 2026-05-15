Талалаев рассказал о задачах "Балтики" на следующий сезон

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о задачах команды на следующий сезон.

По словам Талалаева, он не слышал от руководства "Балтики" задач на следующий сезон.

- Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. На данный момент мы имеем уверенных в себе футболистов, попробовавших и знающих, что такое Премьер-лига, ставших мудрее, лучше, но и старше, - приводит слова Талалаева Sport24.

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 29 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 набранными очками в своем активе. В заключительном туре балтийцы сыграют на домашнем стадионе с московским "Динамо".