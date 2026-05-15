Мбаппе назвал президента "Реала" лучшим в мире

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе назвал президента клуба Флорентино Переса лучшим в мире.

Ранее французский игрок заявил, что главный тренер Альваро Арбелоа ставит его на четвертое место среди нападающих в клубе.

– Арбелоа говорит, что ты четвертый нападающий, а вчера Флорентино сказал, что ты лучший игрок в команде. Что-то здесь не сходится…

– Президент – лучший в мире, лучший президент в истории «Реала». Мне очень повезло, что он есть. Думаю, что к нему непростое отношение, потому что со всем, что он сделал для «Реала»… Вполне нормально, что люди выражают свое мнение, недовольны. Но они не должны забывать все, что президент сделал для этого клуба. Он – легенда этого клуба, он очень много значит для болельщиков «Реала» и для клуба. Для нас большая честь иметь этого президента. И… Мы надеемся, что он останется с нами как можно дольше, – сказал Мбаппе.