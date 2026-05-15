Стало известно будущее словенского футболиста в "Сочи"

Футбольный агент Матей Скегро, представляющий интересы полузащитника "Сочи" Мартина Крамарича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, Крамарич покинет клуб, но останется в России.

- У Мартина много предложений из России, он останется в России, но не в "Сочи", - приводит слова Скегро "СЭ".

В нынешнем сезоне Мартин Крамарич провел за "Сочи" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 28-летнего полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в 750 тысяч евро.