Мбаппе назвали национальным героем

«Мбаппе – национальный герой, он принес Франции Кубок мира. «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. А таких очень мало». Секретарь партии «Экологисты» Тонделье о Килиане
Национальный секретарь французской партии «Экологисты» Марин Тонделье отреагировала на слова Жордана Барделла про Килиана Мбаппе.
Ранее нападающий «Реала» и сборной Франции объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году:
«Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».
После этого лидер «Национального объединения» Барделла заявил:
«А я знаю, что происходит, когда Килиан Мбаппе покидает «ПСЖ»: клуб выигрывает Лигу чемпионов (и, возможно, скоро сделает это во второй раз)!»
«Мелочность этого ответа ужасает и недостойна кандидата в президенты. Килиан Мбаппе – национальный герой, который принес Франции Кубок мира. Он вызывает у нас гордость, но «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. А таких очень мало 🤷♀️», – написала Тонделье в своем аккаунте в X.
Александр Жулин: «Мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом»
«Реал» близок к подписанию экс-игрока «Голден Стэйт» Омера Юртсевена
Сенеси покинет «Борнмут» летом. Защитник согласовал переход в «Тоттенхэм», если клуб останется в АПЛ. «МЮ» и «Ливерпуль» следят за ситуацией (Бен Джейкобс)
Александр Жулин: «Мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом»
«Реал» близок к подписанию экс-игрока «Голден Стэйт» Омера Юртсевена
Сенеси покинет «Борнмут» летом. Защитник согласовал переход в «Тоттенхэм», если клуб останется в АПЛ. «МЮ» и «Ливерпуль» следят за ситуацией (Бен Джейкобс)