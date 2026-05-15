Комментатор Шнякин назвал одного из лучших нападающих‑джокеров РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин назвал нападающего «Динамо» Ивана Сергеева одним из лучших форвардов‑джокеров РПЛ за последние годы, однако главной звездой команды московской остается Константин Тюкавин.

На прошлой неделе «Динамо» переиграло «Краснодар» (2:1) в домашнем матче 29‑го тура РПЛ, Тюкавин и Сергеев забили по мячу.

— С Иваном часто можем пообщаться перед играми, с улыбкой всегда пожмем друг другу руки. Сергеев — футболист с выдержкой и терпением. Тяжело быть классным форвардом, но сидеть на скамейке и в «Зените», и в «Динамо», потому что там есть свои примы. Иван — профи, он держит себя в форме, и он один из лучших форвардов‑джокеров РПЛ за последние годы. Но главной звездой «Динамо» остается Тюкавин.

Перед игрой на Кубок России напомнил Ивану, что ему остался один гол до бомбардирского рекорда. Он ответил, что помнит об этом, но никак не может воткнуть этот мяч, и сказал, что плевать на этот гол, важнее — выйти в финал. Говорил ему, что есть чуйка на этот гол, а в итоге этот мяч случился в игре РПЛ.

— В 2023 году гол Сергеева в матче со «Спартаком» принес «Зениту» чемпионство. Теперь Иван, возможно, помог бывшей команде выиграть титул.

— Это не более чем красивый символизм. Мы в нашем футболе любим такие картинки, как Андрей Лунев и Сергеев помогают бывшей команде стать чемпионом. Но по факту, уверен, они не думали о «Зените», а старались помочь «Динамо», сражаясь с очень крутой командой, — сказал Шнякин «Матч ТВ».

«Динамо» с 42 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России. В 30‑м туре команда Ролана Гусева сыграет с «Балтикой» в Калининграде.

Прямые трансляции всех матчей 30‑го тура РПЛ смотрите 17 мая с 17:55 на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник: Матч ТВ