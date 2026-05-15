Булыкин: "Пари НН" может сохранить прописку в РПЛ

Футболистам "Пари Нижний Новгород" будет тяжело сохранить прописку в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), но говорить об их вылете преждевременно. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

"Пари НН" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 29 матчах. Отставание от идущего 14-м махачкалинского "Динамо" составляет 3 очка, в случае равенства очков выше за счет результатов личных встреч будет нижегородская команда. "Пари НН" 17 мая сыграет на выезде с казанским "Рубином", махачкалинское "Динамо" на своем поле встретится с московским "Спартаком".

"Хочется, чтобы "Пари НН" остался в премьер-лиге, хороший регион и болельщики. Как у них получится - большой вопрос, нужно было думать во время сезона, а не в последних играх, чтобы что-то судорожно исправлять. Ведь "Пари НН" остался в РПЛ в прошлом сезоне, несмотря на поражение в стыковых матчах, из-за "Химок" (подмосковный клуб не получил лицензию - прим. ТАСС), - сказал Булыкин. - У "Пари НН" с начала сезона как-то не задалось, остались непонятно как в лиге, но в течение сезона не понимали, как и что делать. Надеюсь, что в конце смогут решить вопрос, но это будет сделать очень тяжело. Еще рано говорить о потере шансов, есть математические расклады, а как получится - посмотрим. Хорошо, что в последнем туре решается много вопросов в таблице, все будут следить, это придает интриги нашему футболу".

Также в заключительном туре завершится борьба за чемпионство и бронзовые медали. "Зенит" с 65 очками лидирует в таблице РПЛ, "Краснодар" идет вторым с 63 очками. Петербуржцы сыграют на выезде с "Ростовом", краснодарцы на своем поле встретятся с "Оренбургом". В случае равенства очков "Зенит" будет выше "Краснодара" за счет личных встреч.

"Локомотив" с 53 очками идет третьим, московский "Спартак" отстает на два очка. Железнодорожники в гостях сыграют с ЦСКА, красно-белые на выезде - с махачкалинским "Динамо". В случае равенства очков выше будет "Локомотив".