«Борнмут» анонсировал уход аргентинского защитника

Аргентинский защитник Маркос Сенеси покинет английский «Борнмут» летом. Об этом сообщил официальный сайт «Борнмута».

«Борнмут» подтверждает, что Маркос Сенеси покинет клуб этим летом по истечении контракта, завершив четыре незабываемых года на южном побережье. С момента перехода из «Фейеноорда» в 2022 году центральный защитник был ключевой фигурой в одном из самых успешных периодов в истории клуба.

Внушительный игрок обороны провёл 124 матча за «Борнмут» и сыграл важную роль в укреплении позиций клуба в Премьер-лиге», — написано в сообщении клуба.