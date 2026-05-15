Защитника «Балтики» дисквалифицировали

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде после удаления в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) на две игры, на одну из которых — условно.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру – дисквалифицировать футболиста ФК «Балтика» г. Калининград Андраде Мурилло Кевина Орландо на два матча РПЛ, при этом один матч считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста ФК «Балтика» г. Калининград Андраде Мурилло Кевина Орландо испытательный срок до 31 декабря 2026 года», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.