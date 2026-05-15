У главного тренера «Реала» возник конфликт с защитником

Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен тем, что не выходил в старте (Хосе Феликс Диас)

У главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа возник конфликт с защитником команды Альваро Каррерасом.

По информации журналиста As Хосе Феликса Диаса, Арбелоа сказал Каррерасу пойти и получить тренерскую лицензию, когда игрок был недоволен тем, что не выходил в стартовом составе.

Арбелоа возглавил команду в январе, сменив Хаби Алонсо. Каррерас вчера сыграл все 90 минут против «Овьедо» (2:0), до этого он трижды подряд оставался в запасе и не выходил на замену.

