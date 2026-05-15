Арбитра отстранили от ЧМ после обвинений в изнасиловании несовершеннолетнего

Нидерландский арбитр Роб Диперник был отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) от обслуживания матчей чемпионата мира после того, как он был задержан в Лондоне по обвинению в изнасиловании подростка, сообщает Metro.

Отмечается, что арбитр был арестован 9 апреля в своем гостиничном номере после матча Лиги конференций между английским «Кристал Пэлас» и итальянской «Фиорентиной». По итогам расследования Диперинк не был привлечен к ответственности, а дело было прекращено полицией за отсутствием состава преступления.

