Экс-глава «Спартака» объяснил проблемы «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал причины отсутствия абсолютного успеха петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«У клуба все очень плохо с покупками. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми проблемы. Чемпионство не заслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал чемпионской игры», — заявил Червиченко.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.