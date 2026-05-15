Футболист «Реала», подравшийся с одноклубником, вернулся к тренировкам

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде провёл тренировку с командой после конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщил официальный сайт «Реала».

Ранее сообщалось, что в результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.