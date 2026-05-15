Бразильский футболист «Сантоса» получил гражданство Италии

Бразильский футболист «Сантоса» Неймар получил гражданство Италии. Об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети X.

«Неймар официально является гражданином Италии», — написал Скира.

По данным источника, процедура была завершена в пятницу при содействии юриста Эмилиано Нитти.

Неймар, выступающий за «Сантос», в конце 2025 года получил травму мениска левого колена, из-за чего пропустил концовку сезона. В начале 2026 года бразилец столкнулся с рецидивами, включая проблемы с подколенным сухожилием и бедром.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.